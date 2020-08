Ad Ostia volano le pallottole, lite fra pregiudicati: dalla strada esplode 8 colpi contro un  balcone

Momenti di panico nel pomeriggio di oggi, nel ‘Municipio lidense’ della Capitale dove, una lite fra pregiudicati è degenerata, finendo a revolverate.

Teatro del ‘duello’ la trafficatissima via Vasco De Gama

I due, entrambi con precedenti per droga e rapina, si sono ‘incontrati’ intorno alle 16 e, a rendere singolare il ‘dialogo’, il fatto che uno parlasse dal balcone, mentre l’altro, un 47enne, dalla strada. Insomma un dialogo ‘riservato’ che, come hanno riferito alcuni passanti, è degenerato quasi subito. Evidentemente fra i due vi erano vecchie ruggini.

Come spesso accade in questi ambienti, quando la lingua di uno dei due va oltre nell’esternare invettive e parolacce, c’è sempre chi poi si spinge oltre. Detto fatto: il 47 ha estratto la pistola esplodendo ben 8 colpi di pistola l’indirizzo del balcone.

Fortuna la mira approssimativa del 47enne (o forse ha sparato a scopo intimidatorio), che non ha determinato ferimenti ma soltanto tanta paura, considerando anche che in questa stagione Ostia è densa di villeggianti. Pochi minuti e sono accorsi subito gli agenti. Per un delinquente professionista un gesto veramente incomprensibile: arrestato, ora il 47enne rischia infatti accuse pesanti come tentato omicidio, minacce, grave pericolo per i passanti, ricettazione (la pistola è infatti risultata rubata) insomma, per un pregiudicato significa una bella pena…

Max

.