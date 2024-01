Adan Canto, morto a 42 anni l’attore star di ‘Designated Survivor’ e ‘Narcos’

(Adnkronos) – L’attore messicano Adan Canto, noto per serie televisive statunitensi come “Designated Survivor” e “The Cleaning Lady” e per il film “X-Men – Giorni di un futuro passato”, è morto all’età di 42 anni. L’annuncio della scomparsa, avvenuta martedì 9 gennaio, è stato dato dalla sua agente, Jennifer Allen, precisando che il decesso è avvenuto a causa di un cancro all’appendice. In precedenza la diagnosi non era stata resa pubblica.

“Adan aveva una profondità di spirito che pochi conoscevano veramente. Coloro che l’hanno intravista sono cambiati per sempre”, si legge in un comunicato diffuso da Allen. “Mancherà molto a tanti”. L’attore era nato il 5 dicembre 1981 ad Acuña in Messico, dove ha iniziato la carriera nel 2007, prima di trasferirsi a Los Angeles nel 2012. Canto ha fatto il suo debutto negli Stati Uniti nella serie thriller della Fox “The Following” con Kevin Bacon nel 2013 ed è apparso nella sitcom della Abc “Mixology” (2014) e nel dramma “Blood & Oil” (2015).

Adan Canto ha interpretato il vicepresidente eletto in “Designated Survivor” accanto a Kiefer Sutherland, che ha reso omaggio sui social all’attore definendolo “uno spirito meraviglioso”. Canto ha interpretato Aaron Shore nelle prime due stagioni di “Designated Survivor”, andata in onda sulla rete Abc nel 2016 e nel 17 prima di essere ripresa da Netflix per una terza e ultima stagione. Nel suo messaggio, Sutherland ha aggiunto: “Come attore, il suo desiderio di fare bene, di essere grande, e poi di fare meglio, era davvero impressionante e ci mancherà molto. Ho il cuore spezzato anche per sua moglie Stephanie e per i suoi due figli piccoli. Adan, che tu possa riposare in pace”.

In tv è stato Canto protagonista anche delle serie Netflix “Narcos” (2015) dove ha interpretato il politico colombiano Rodrigo Lara Bonilla e tra i suoi crediti cinematografici c’è il thriller spionistico “Agent Game” nel 2022. In tv è apparso anche in episodi di “Second Chance” (2016), “The Catch” (2016) e “The Hypnotist’s Love Story” (2019).

Canto ha interpretato il gangster Arman Morales per due stagioni in “The Cleaning Lady”: la serie della Fox sta attualmente girando la sua terza stagione ma Canto non è stato coinvolto a causa della sua salute. “Sarà sempre il nostro Arman”, ha scritto la Fox su X. “Adan Canto, il tuo ricordo sarà custodito per sempre”. In un comunicato congiunto, Fox e Warner Bros Television lo hanno descritto come “un attore meraviglioso e un caro amico”. “Più di recente, ha illuminato lo schermo in The Cleaning Lady con una performance potente che ha messo in mostra la sua arte, la sua gamma, la sua profondità e la sua vulnerabilità”, hanno dichiarato le emittenti. “È una perdita incolmabile e siamo in lutto insieme alla moglie Stephanie, ai figli e ai loro cari. Adan ci mancherà moltissimo”.

Nel film della saga di “X-Men” (2014), Canto ha interpretato il mutante Sunspot e la co-protagonista Halle Berry lo ha poi scritturato nel suo film “Bruised – Lottare per vivere” (2020). L’attrice e regista ha scritto su Instagram: “Non ho ancora le parole… ma il mio caro e dolce amico Adan ha appena messo le ali. Per sempre, per sempre nel mio cuore”. Stephanie Ann, moglie di Canto, ha postato una foto della coppia, un passo della Bibbia e le parole: “Per sempre il mio tesoro Adan, a presto”.

Italia Ricci, un’altra compagna di cast di “Designated Survivor”, ha scritto sui social di essere “completamente a corto di parole. Adan era la persona più forte che conoscessi, in tutti i sensi, e sono così arrabbiata per quello che è successo. Nessuno se lo meritava meno di quest’uomo dolce, brillante, gentile e garbato. Mi dispiace tanto per tutti coloro che stanno soffrendo per questa perdita devastante e ho il cuore spezzato per la sua famiglia. Sarete sempre nel mio cuore”. (di Paolo Martini)