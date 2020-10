Adattamenti format di intrattenimento tv: ok Il Cantante Mascherato, GF, Passaparola e Temptation Island

Al Mipcom, evento rivolto all’industria televisiva, sono stati presentati i format di intrattenimento con il maggior numero di adattamenti nel 2020. Oltre ai programmi storici, come il Grande Fratello, vi sono anche diverse novità. Titoli popolari quali Temptation Island e programmi che in pochi anni hanno fatto il giro del globo. A stilarne la classifica è stata Virginia Mouseler, esperta di format e Ceo della società di consulenza svizzera The Wit, specializzata in ricerche e informazioni sul mondo televisivo. Molti dei programmi segnalati sono noti anche al pubblico italiano.

Adattamenti format di intrattenimento tv, i dati del 2020

Alcuni programmi, come il Grande Fratello e Passaparola ancora oggi trovano spazio in tv. Scavando più nel passato, tra i format più riadattati c’è anche Family Feud (lanciato nel 1976), approdato in Italia nel 1992/1993 con il titolo Tutti x Uno e condotto da Mike Bongiorno su Canale5.

Altri format molto diffusi nel mondo e conosciuti anche dalla platea italiana sono Celebrity MasterChef e Temptation Island, lanciati rispettivamente nel 2006 e nel 2001. E poi lo show automobilistico Top Gear (2002) o All Together Now (nel 2018), approdato in Italia nel 2009 con la conduzione di Michelle Hunziker e ormai prossimo all’avvio della terza edizione per Canale5, con tanto di nuova giuria da noi anticipata.

Come format con il maggior numero di adattamenti, ecco il sudcoreano “Masked Singer“ – alias Il Cantante Mascherato – pubblicato nel 2015 da MBC e rilanciato nel mondo in quindici versioni fino ad oggi. Il mistery game, a inizio 2020, è sbarcato anche in Italia, su Rai1. Sempre dalla Corea del Sud si è fatto strada un altro titolo al momento non riadattato in Italia: I Can See Your Voice, distribuito da Banijay Rights e con la versione americana appena pubblicata su Fox. E’ un gioco nel quale un concorrente, accompagnato da un vip, dovrà riconoscere dei presunti cantanti basandosi sul loro aspetto ma non sulla loro voce.

I formati più adattati del 2020 (fonte The WIT)

1 Masked Singer (2015)

2 Big Brother (1999)

3 Family Feud (1976)

I Can See Your Voice (2015)

Celebrity MasterChef (2006)

4 Dragon’s Den (2001)

Temptation Island (2001)

Top Gear (2002)

All Together Now (2018)

The Alphabet Game (1996)

The Bachelorette (2003)

The Circle (2018)

Sing On! (2020)