Addal & Dj Henri PFR: due amici e una grande passione

Il loro primo incontro risale al 2016 quando Addal e il Dj e produttore belga Henri PFR girano insieme gli Stati Uniti protagonisti di due tour. Nel 2018 Addal vola in Belgio per lavorare con l’amico/collega. Nasce così “We Are The Young”, il nuovo singolo in radio e in digitale da domani, venerdì 8 novembre.

“We Are The Young” è un brano molto speciale per entrambi gli artisti. Vuole essere un inno per una generazione che vive nell’incertezza. Celebra l’amicizia e vuole trasmettere al mondo l’energia dei giovani. Parla del coraggio e dell’audacia di questi ultimi, che sfidano le avversità cercando di migliorare e di affrontare ogni step della loro vita al massimo.

È la canzone dell’“adesso o mai più”, un remind per tutti che esiste una sola vita e che faremmo bene a godercela il più possibile.

Addal

L’incontro tra Alessandro Addea, 30 anni da Sesto San Giovanni (MI), e la musica è il più classico dei classici. Un sogno, in questo caso quello di un software, che si avvera grazie al regalo del padre. Alex ha quattordici anni e da quel dono tanto desiderato gli si aprono davanti agli occhi incredibili possibilità di creare. Poco prima di portare a termine il liceo scientifico lascia la scuola e inizia a lavorare come commesso in un negozio di dischi di Milano. In questo periodo nascono le sue prime tracce che, quasi per gioco, carica su Soundcloud. Il risultato è che, come nelle migliori favole viene contattato presto da etichette prestigiose come Armada Music e Spinnin’ Records e nel 2013 nasce il vero e proprio progetto Addal di deep e melodic house.

Nel 2016 arriva anche la chiamata ufficiale dalla Rock Nation con la richiesta di proporre un remix del pezzo di Rihanna, “Sex With Me”. Dopo un anno Addal viene ricontattato: il suo remix è stato approvato dall’entourage di Rihanna e al momento la sua versione di “Sex With Me” è ancora la più ascoltata con più di 3 milioni e 700 mila stream. Altri momenti memorabili per Addal sono il remix di Avicii di “Waiting For Love” e quelli realizzati per LP: “Lost on You” diventerà uno dei pezzi più ascoltati in assoluto di Addal, così come “Recovery”. Addal remixa anche “Leave A Light On” di Tom Walker, la canzone che ha battuto ogni record nel 2018, e “Drinkee” dei Sofi Tukker.

Nel frattempo Addal firma un importante contratto con Sony Music France a cui fa seguito, nel 2019, quello con Sony Music Italy. La scorsa estate Dj/produttore milanese pubblica “Real Love” in collaborazione con il cantautore e produttore inglese Stevie Appleton. Ha all’attivo più di 60 milioni di stream su SoundCloud e remix di grande successo.

Henri PFR

Con oltre 100 milioni di visualizzazioni su YouTube e di stream totali su SoundCloud e Spotify, certificazioni oro e platino per i singoli “In The Mood” e “Until The End”, ben 6 vittorie ai Belgian Music Awards, Henri PFR è tra i giovani Dj/produttori più promettenti della scena internazionale.

Ha conquistato la Top 100 DJs di DJ Mag e si è esibito nei più importanti festival e club al mondo, tra cui spiccano 3 anni sul mainstage del Tomorrowland, performance all’Ultra Music Festival di Miami, esibizioni sul palco principale del Parookaville, Electrobeach, Balaton Sound Festival, S20 Bangkok e molti altri.

Henri è anche ambasciatore dell’Unicef: è lui il promotore di “Music For Bricks”, concerto a scopo benefico i cui proventi sono destinati alla costruzione di scuole nella Costa D’Avorio.

https://www.instagram.com/addalmusic/ – https://www.facebook.com/addalmusic

Max