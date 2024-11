Addio a Colin Petersen, morto a 78 anni il batterista dei Bee Gees

(Adnkronos) – Colin Petersen, il batterista originale dei Bee Gees, è morto all’età di 78 anni, come confermato dai suoi familiari. La star della musica, che si unì ai fratelli Barry, Robin e Maurice Gibb negli anni ’60 e suonò in brani di successo tra cui “I Started A Joke”, “To Love Somebody” e “I Just Gotta Get A Message To You”, è morto lunedì.

Ha contribuito a quattro album dei Bee Gees, tra cui diverse canzoni dell’album “Cucumber Castle” del 1970, prima di lasciare il gruppo. Negli ultimi cinque anni, Petersen ha suonato con lo spettacolo tributo “Best Of The Bee Gees”, ha confermato la sua addetta stampa Sue Camilleri. Il direttore di produzione di Best of the Bee Gees Gary Walker ha detto che Petersen aveva suonato in uno spettacolo sabato ed era “felice e il solito sfacciato”.

Prima della sua carriera musicale, Petersen era un attore bambino, protagonista del ruolo principale del film australiano del 1956 “Smiley”, un personaggio che gli valse il suo soprannome.