Addio a Elodie Constantin, è stata la prima moglie di Jean-Paul Belmondo

Élodie Constantin, la prima moglie e madre dei primi tre figli di Jean-Paul Belmondo, è scomparsa all’età di 90 anni a seguito di un ictus, tre anni dopo la morte del celebre attore francese. Constantin è stata una figura importante nella vita di Belmondo, il suo primo grande amore, e madre di Patricia, Florence e Paul.

La notizia della sua scomparsa è stata condivisa dal figlio più giovane, Paul Belmondo, che ha pubblicato su Instagram una tenera foto in cui la madre lo tiene in braccio appena nato, accompagnata dal messaggio: “Ti amo mamma, riposa in pace.”

Quando Élodie Constantin conobbe Jean-Paul Belmondo, era una ballerina di talento, che si esibiva nei cabaret parigini sotto lo pseudonimo di Renée Constant. La coppia si sposò nel 1959 e insieme ebbero tre figli: Patricia, tragicamente scomparsa nel 1994, Florence, nata nel 1960, e Paul, nato nel 1963. Tuttavia, la loro storia d’amore si interruppe quando Belmondo si innamorò di Ursula Andress durante le riprese de L’uomo di Hong Kong nel 1965. Il divorzio tra Belmondo e Constantin fu ufficializzato solo nel 1968.

La morte di Constantin segna la fine di un capitolo importante nella vita del grande attore, con il ricordo del loro amore che rimane vivo nei cuori dei loro figli.