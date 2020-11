Addio a Piero Giorgi, il ritrovamento dopo la sparizione

Cronaca dalla Regione Lazio: a Marcellina, morto in un incidente a il 2 novembre dopo aver perso il controllo dello scooter finendo contro un muro: è successo ad un 57enne. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 ma i sanitari non hanno potuto che constatare il decesso dell’operaio di Guidonia. L’incidente stradale avvenuto al chilometro 18 di via Maremmana Inferiore, l’impatto è stato fatale. Inutili soccorsi, in atto i rilievi del caso.

Addio a Piero Giorgi, ritrovato a Casal Bernocchi

A Casal Bernocchi, Piero Giorgi è stato trovato morto in un terreno: era scomparso il 24 ottobre. Il corpo di Giorgi ad un esame superficiale non mostra segni di violenza e, secondo una prima valutazione, la data del decesso potrebbe coincidere con quella della scomparsa. Dopo 9 giorni di ricerche le speranze si sono sciolte nel tardo pomeriggio di lunedì 2 novembre: Piero Giorgi è stato trovato morto in un campo a Casal Bernocchi, a pochi chilometri da Acilia, nell’entroterra di Ostia. Il 67enne affetto da Parkinson, era stato cercato da vigili del fuoco, volontari della protezione civile, amici e parenti per giorni.