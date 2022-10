Addio al manager di Stato Gioacchino Albanese

(Adnkronos) – Si è spento all’età di 90 anni, nella sua casa di Roma, Gioacchino Albanese, detto ‘Nino’, manager di Stato con ruoli apicali all’Eni, legato da antica amicizia e stima a Pippo Marra, editore dell’Adnkronos. Lascia la moglie Marina e due figli, Luca e Tommaso. I funerali si terranno domani alle 11.30 nella basilica di Sant’Agostino a Roma.

Albanese inizia la sua carriera a metà degli anni ‘60 dopo studi economici a Nancy ed Harvard. A 32 anni entra all’Eni come capo ufficio studi, per poi uscirne qualche anno dopo per il ministero delle Partecipazioni statali. Dopo una parentesi di un paio d’anni, Albanese rientra nel gruppo Eni, per svolgere un ruolo importante nella chimica e farmaceutica italiana, ricoprendo cariche di rilievo in varie società prima della Montedison e poi dell’Eni.