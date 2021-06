Addio alla mascherina? Garattini: “Protegge, teniamola è ancora necessaria”

Addio alla mascherina da oggi in Francia, ma per Silvio Garattini si tratta di una precauzione “ancora necessaria”. “Io personalmente tengo la mascherina e la tengo dappertutto. Invito tutti a tenerla, perché non protegge solo contro Covid ma anche contro altre infezioni. Quest’anno non abbiamo avuto l’influenza anche grazie al fatto che abbiamo portato la mascherina in modo regolare”, ha detto il fondatore e presidente dell’Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri Irccs di Milano, intervenendo ad Agorà su Rai3. “Le regole generali cerchiamo di tenerle perché sono ancora efficaci e necessarie”, ha affermato Garattini.

Quanto all’obbligo vaccinale, “potrebbe essere una strada per gli over 60 scettici, ma prima curiamoci di chi vuole vaccinarsi e ancora non ha potuto farlo per i limiti della nostra organizzazione: deve essere un obiettivo prioritario”, ha detto Garattini.