Addio per sempre a chiamate Call Center invadenti, indesiderate e spam: ecco come bloccare le chiamate su iOS e Android

Addio ai Call center invadenti ed alle chiamat spam addio: arriva la chance di bloccare le telefonate: per sempre, tramite due applicazioni disponibili sia per iOS che Android.

Siete tartassati e ingolfati da continue chiamate da parte degli operatori dei call center? Non ne potete più di dire no e di lamentarvi del fatto che, chissà come, le compagnia continuino a importunarvi e a disporre dei vostri numeri per proporvi offerte o pacchetti o tanto altro che voi non volete?

Ebbene, il tempo della rabbia sta per finire: si sta per dire addio ai call center invadenti. Ecco, infatti, arrivata la soluzione per bloccare le numerose telefonate. Come?

E’ presto detto. Si riesce a farlo tramite due dispositivi, uno che va su Android e l’altro, ovviamente su iOS. Ecco cosa sapere al riguardo, e come fare per farli funzionale.

Call Center invadenti KO, addio alle chiamate indesiderate e spam: ecco come bloccare le chiamate su iOS e Android. Come funzionano e quali sono

Le proposte commerciali, le chiamate informative, il fastidio delle domande private: gli utenti che le ricevono, in modo insistente e soprattutto in orari scomodi non ne possono più e si domandano tutti i giorni come fare per evitarlo.

Ebbene, da oggi esistono due nuove applicazioni capaci di eliminare e bloccare per sempre i call center senza neanche far squillare il telefono.

Quali sono? Semplice: ecco la prima. Per coloro che usano Android è stata sviluppata da Google ed è denominata “Telefono“. Naturalmente scaricabile attraverso il Google Play Store, consente agli utenti di bloccare in automatico tutte le chiamate provenienti dai call center e segnalate come spam.

Quest’applicazione creata da Mountain View dispone di un filtro innovativo in grado di riconoscere e deviare automaticamente tutti i numeri che possono causare fastidio così da non far squillare lo smartphone per motivazioni futili.

La seconda applicazione è per chi utilizza iOS ed è “Truecaller“. Questa seconda app permette agli utenti di bloccare ugualmente tutti call center e le chiamate di spam ma oltre a questo servizio e fornisce anche un secondo ed un terzo ossia la possibilità di bloccare eventualmente messaggi di spam è quella di riconoscere anche i numeri anonimi.