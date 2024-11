Alcuni scienziati hanno indagato cosa accade nel cervello degli adolescenti e perché sono portati a compiere scelte poco sagge

La fase adolescenziale della vita non è un periodo facile e gli adolescenti attraversano una serie di turbamenti che li portano ad essere irrequieti e, magari, a compiere delle decisioni sbagliate. Ma c’è una possibile svolta: secondo alcuni scienziati la colpa di queste scelte avventate non sarebbe dei ragazzi, ma del loro cervello, di come funziona e del fenomeno chiamato “rumore decisionale”.

Lo studio sulle decisioni dei ragazzi

La ricerca è stata pubblicata sulla rivista Plos Biology dai ricercatori dell’università di Würzburg in Germania. Secondo questo studio gli adulti sono portati a prendere decisioni migliori rispetto ai ragazzi e questo perché il processo decisionale cambia con l’aumentare dell’età. Gli adolescenti subiscono cambiamenti evolutivi importanti e mostrano alti livelli di “rumore decisionale”. Lo studio si è posto come obiettivo quello di verificare se lo sviluppo di specifici processi di scelta può essere influenzato da cambiamenti nel rumore decisionale legato all’età. Per questo i ricercatori hanno analizzato i dati e i comportamenti di 93 persone di età compresa tra 12 e 42 anni.

I risultati

Analizzando i risultati dell’indagine gli esperti ipotizzano che la limitata disponibilità di risorse cognitive negli adolescenti sia dovuta allo sviluppo continuo di aree cerebrali correlate al controllo cognitivo. Dunque avere meno risorse cognitive potrebbe rendere i ragazzi più inclini a fare affidamento su strategie decisionali più economiche, rendendoli più suscettibili alle influenze emotive, motivazionali e sociali. Gli adolescenti prendono decisioni meno ottimali definite rumorose che vanno a diminuire con l’avanzare dell’età, anche grazie allo sviluppo di migliori capacità decisionali complesse.

L’articolo Adolescenti, uno studio analizza cosa succede all’interno del loro cervello proviene da Notizie da TeleAmbiente TV News.