Adria Tour, anche Coric positivo al coronavirus: Djokovic nel mirino

Nuovo caso di positività al coronavirus nel mondo del tennis: dopo Dimitrov anche Coric ha annunciato di aver contratto il virus. Lo ha fatto attraverso un tweet: “Salve a tutti, voglio informavi che sono stato testato positivo al Covid-19. Voglio assicurarmi che tutti quelli che sono stati in contatto con me negli ultimi giorni facciano il test”.

Continua il messaggio: “ Sono davvero dispiaciuto per ogni danno che possa aver causato. Sto bene e non ho alcun sintomo. Per favore, state al sicuro e in salute! Tanto amore per tutti!”. Come Dimitov anche Coric ha partecipato negli ultimi giorni all’Adria Tour, un evento organizzato da Novac Djokovic che ora è finito nel mirino di critica e pubblico.

Djokovic, pioggia di critiche

Il numero uno al mondo, Novak Djokovic, è balzato in cima alle tendenze Twitter, anche se il motivo non è quello per cui negli ultimi anni è stato idolatrato dalla folla, anche social: cioè vittorie su vittorie. In questo caso il registro dei messaggi è ben diverso, è un attacco frontale contro il numero uno al mondo per il suo Adria Tour.

L’evento, infatti, è stato criticato per non aver rispettato le vigenti norme anti contagio. Tra partite con il pubblico in platea e serate (testimoniate da video), l’Adria Tour è stato oggetto di critiche, alle quali hanno riposto gli organizzatori: “Abbiamo seguito rigorosamente tutte le misure di sicurezza imposte dalle autorità dei paesi in cui si sono svolte le partite”, hanno precisato.