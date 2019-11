Adrian: torna oggi la serie evento di Adriano Celentano. Anticipazioni sulla prima puntata

Dopo aver creato fiumi di polemiche in occasione della messa in onda della prima parte, questa sera torna il tanto discusso Adrian, lo show e la serie animata ideata, scritta e diretta da Adriano Celentano. Dopo la sospensione, il prodotto televisivo dovrebbe ritornare in una versione riveduta e corretta da questa sera, 7 novembre 2019, con diversi appuntamenti in prima serata ogni Giovedì su Canale 5.

Adrian, quando inizia, che canale, streaming, orario e anticipazioni sulla serie Mediaset con Adriano Celentano. Ospiti, anticipazioni, nuove puntate del cartone

Dopo le prime quattro puntate di Adrian e dello show intitolato Aspettando Adrian trasmesse lo scorso inverno, dal 21 gennaio al 4 febbraio 2019, lo show è pronto a ritornare sulle reti Mediaset dopo l’interruzione, decisa “ufficialmente” per motivi di salute di Adriano Celentano, anche se i “maligni” ai tempi ipotizzarono una sospensione per lo scarso interesse da parte del pubblico.

Tante le novità di questa prima puntata, in onda stasera su Canale 5. La prima riguarda la location, in quanto la diretta passa adesso dal Teatro Camploy di Verona allo studio Robinie di Cologno Monzese.

Gli ospiti della prima puntata saranno d’eccezione: fra gli altri Paolo Bonolis, Carlo Conti, Massimo Giletti, Piero Chiambretti ed Enrico Mentana. Un ricco parterre di ospiti, che nella seconda puntata sarà affiancato dalla presenza già confermata di Maria de Filippi.

La prima puntata di Adrian sarà in diretta su Canale 5 dalle ore 21:25. Puntata che sarà disponibile anche in streaming sul sito ufficiale di Mediaset Play e on demand dopo la messa in onda via etere.