Afghanistan, allerta ambasciata Usa: “Americani non vadano in aeroporto”

“A causa di potenziali minacce alla sicurezza a ridosso degli ingressi dell’aeroporto di Kabul, consigliamo ai cittadini americani di evitare in questo momento di recarsi all’aeroporto e alle uscite dell’aeroporto a meno di non aver ricevuto istruzioni personali da rappresentanti del governo americano”. E’ quanto si legge su una allerta diffusa dall’ambasciata americana a Kabul. I cittadini americani che non abbiano ancora completato le richieste formali per l’assistenza al loro rimpatrio vengono sollecitati a “farlo il prima possibile”. L’ambasciata chiede quindi agli americani che ancora si trovano in Afghanistan di “prestare attenzione a ciò che li circonda in ogni momento, in modo particolare quando si trovano in mezzo alla folla”.