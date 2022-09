Afghanistan, esplosione vicino all’ambasciata russa a Kabul

(Adnkronos) – Una potente esplosione è avvenuta nei pressi dell’ambasciata russa a Kabul. A riferirne sono i media locali. Secondo quanto riferito da alcune fonti che citano un testimone la deflagrazione sarebbe avvenuta davanti alla sede diplomatica dove un certo numero di cittadini afgani erano in fila per chiedere un visto. Un abitante della capitale afgana citato dalla Dpa ha spiegato che l’intera zona è stata chiusa dalle forze di sicurezza afgane, mentre le immagini riprese da emittenti locali mostravano l’arrivo sul posto delle ambulanze. Il quartiere colpito, Darulaman, è stato ripetutamente teatro di attacchi in passato. Al momento non ci sono state rivendicazioni.