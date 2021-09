Afghanistan, “nessuna apertura ambasciata Italia a Kabul”

“La notizia circolata su Twitter di una prossima apertura della Ambasciata d’Italia a Kabul è priva di fondamento”. Lo precisano fonti di Palazzo Chigi.

“In queste ore insieme ai nostri partner ci stiamo confrontando sul luogo dove ricollocare le ambasciate. A Kabul al momento non ci sono le condizioni di sicurezza per riaprirle, per questo motivo prende sempre più consistenza l’idea di ricollocarle, in maniera temporanea, a Doha. Ovviamente sarà una decisione da prendere insieme ai nostri principali partner, ne discuterò domani con le autorità qatarine in occasione della mia visita a Doha”. Così il ministro degli Esteri Luigi Di Maio durante la sua missione in Uzbekistan.