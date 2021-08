Afghanistan, talebani: “Accesso aeroporto solo per stranieri”

Afghanistan, i talebani non intendono prorogare la deadline del 31 agosto per il completamento delle operazioni di evacuazione da Kabul. Lo ha confermato il portavoce Zabihullah Mujahid nel corso di una conferenza stampa a Kabul. Spiegando come “attualmente l’accesso all’aeroporto di Kabul è consentito solo ai cittadini stranieri e non agli afghani”, il portavoce ha poi sottolineato come “gli americani hanno l’opportunità e le risorse per portare fuori tutte le persone che appartengono a loro”. Mujahid ha quindi chiesto agli Usa “di cambiare politica. Per favore, non incoraggiate gli afghani a partire”. L’Afghanistan, ha spiegato, ha bisogno dei suoi medici e delle persone qualificate.



I talebani, aggiunge, vogliono “mettere fine” alla guerra in Afghanistan e “dialogare” con il Panshir, dove attualmente c’è “un problema”. Intanto, la situazione dell’ordine pubblico a Kabul e in Afghanistan è “sicuramente molto migliore rispetto al passato”. “Le attività criminali sono diminuite, la situazione è migliorata”, ha aggiunto.

“Vi rassicuriamo, tornate alle vostre case, tornate alla vostre vite, non c’è pericolo”, l’appello lanciato agli afghani dal portavoce dei talebani. Quando i ministeri saranno stati messi in sicurezza le donne “potranno tornare” al lavoro nei loro uffici, assicura quindi il portavoce, negando che alle donne non sia più consentito recarsi nei loro luoghi di lavoro.