Afghanistan, talebani: “Donne nel governo? Devono solo partorire”

Le donne nel nuovo governo in Afghanistan? “No, non è necessario”, spiega oggi un portavoce dei talebani intervistato dall’emittente Tolo News. “Una donna non può essere un ministro” perché “il suo compito è quello di partorire”, afferma.

E perché, insiste il giornalista Natiq Malikzada, “non sono le donne rappresentanti della società?”. “Le quattro donne che stanno protestando non sono rappresentative delle donne in Afghanistan”, ha replicato il portavoce talebano, perché “le donne afghane sono quelle che partoriscono per il popolo afghano. E vanno educate in base all’etica islamica”. Guidare un ministero, prosegue, sarebbe come “dare alla donna un peso che non è in grado di reggere”.