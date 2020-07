After 2, film in uscita a settembre in Italia: ultime notizie su cast, trama, trailer

After 2, film in uscita a settembre in Italia: ultime notizie su...

Si fa sempre più serrato il count down per l’uscita di After 2, l’attesissimo sequel del primo film basato sulla fortunata serie di romanzi di Anna Todd.

L’uscita del film, attesa dai fan per aprile 2020, è stata purtroppo posticipata a causa della pandemia da coronavirus. Mentre inizialmente si era pensato che il film potesse uscire, in Italia, nel mese di Agosto 2020 (come in altri Paesi europei) la data ufficiale di uscita è stata ulteriormente spostata.

Pertanto il sequel del primo film, intitolato “After 2 – Un cuore in mille pezzi” uscirà in Italia ufficialmente il 2 settembre 2020.

Quando esce After 2: data di uscita, attori, quando esce al cinema, differenze con il romanzo di Anna Todd

After 2 non è altro che la trasposizione cinematografica del secondo capitolo della saga ideata da Anna Todd, capace di diventare famosissima sulla piattaforma di lettura Wattpad.

Il prodotto letterario ha avuto un successo mondiale e si basas su una Fan Fiction su Harry Styles.

Come i fan più attenti sanno, è passato più di un anno dall’uscita del primo film basato sulla saga di After. In Italia la pellicola è uscita l’11 aprile 2019 e visto il successo, in breve tempo sono partite le riprese per il sequel.

Tuttavia a rallentare l’uscita di After 2 è stata la diffusione del Covid 19, fatto che ha reso impossibile presentare il film nelle sale cinematografiche a circa un anno dall’uscita del primo capitolo.

Proprio durante le fasi acute della pandemia, si era ipotizzato che il film After 2 potesse uscire in streaming, come accaduto ad altri titoli. Ma questa ipotesi non è stata mai confermata, e il film uscirà regolarmente anche in Italia il 2 settembre 2020.

Per quanto riguarda le anticipazioni su After 2 è stato diffuso già a febbraio 2020 il teaser trailer. Ecco dove vederlo:

After 2 un cuore in mille pezzi: trama, attori, cast, anticipazioni, ultime news, dove eravamo rimasti

Negli ultimi mesi se ne sono dette tante sulla possibile trama di After 2. Partiamo dal primo capitolo di After e tiriamo le somme su quanto accaduto nel primo film, per capire dove eravamo rimasti.

La protagonista della saga è Tessa, ruolo impersonato da Josephine Langford. La vita di Tessa sembra ben inquadrata: brava ragazza con un fidanzato modello, ma a rompere i piani ci pensa Hardin Scott (nel film interpretato da Hero Fiennes-Tiffin), dal fascino ribelle.

Se il film After 2 seguirà grosso modo la trama del libro, c’è da aspettarsi che la relazione fra Tessa e Hardin possa trovare un certo equilibrio, che però sarà minacciato da nuove rivelazioni. Sarà Tessa ad avere dubbi sul suo futuro e sul vero volto di Hardin.

Oltre agli attori protagonisti già citati, il cast di After 2 è coposto da Dylan Sprouse nel ruolo di Trevor, Candice King nei panni di Kimberly Vance, Max Ragone che interpreta Smith Vance e Charlie Weber nel ruolo di Christian Vance.