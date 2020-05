After 2, quando esce il film in Italia: trama cast, trailer

Quando esce After 2? Sono in tantissimi ad aspettare l’uscita di After 2, il sequel del film tratto dalla serie di libri di Anna Todd. Al momento, non è stata resa ancora nota la data ufficiale di uscita del film, che si chiamerà “After 2 – Un cuore in mille pezzi“.

Si tratta del secondo capitolo tratto dalla saga che ha spopolato sulla piattaforma Wattpad, successo mondiale basato su una Fan Fiction su Harry Styles e poi diventato un bestseller.

Quando esce After 2: data di uscita, attori, quando esce al cinema, differenze con il romanzo di Anna Todd

Il primo capitolo di After è uscito in Italia l’11 aprile 2019 e da poco è stata annunciata la fine delle riprese del secondo film. Probabilmente, la data di uscita al cinema non è stata ancora comunicata anche per via dell’emergenza mondiale legata alla diffusione del Coronavirus.

La certezza è che il film non sarà distribuito in streaming, come qualche voce di corridoio aveva fatto trapelare. Il debutto di After 2 sarà al cinema.

Il teaser trailer ufficiale di After 2 è stato diffuso il 14 febbraio 2020. Ecco qui dove vederlo:

After 2 un cuore in mille pezzi: trama, attori, cast, anticipazioni, ultime news, dove eravamo rimasti.

Non ci sono notizie certe sulla trama di After 2, ma vediamo come si svolge la storia nel primo capitolo di After, e dove eravamo rimasti.

La storia è incentrata su Tessa, interpretata da Josephine Langford. Una ragazza modello fidanzata da molto tempo con un altro bravo ragazzo. Tutta la sua vita sembra già indirizzata, finché non incontra il misterioso Hardin Scott (interpretato da Hero Fiennes-Tiffin), ribelle e affascinante.

Possiamo immaginare che il film After 2 ricalcherà la trama del libro di Anna Todd. Nel romanzo, il rapporto fra Tessa e Hardin, dopo tanta burrasca, sembra aver trovato la quadra ma una nuova rivelazione rimescola le carte. Tessa non è più sicura di quello che vuole e non è sicura di conoscere il vero Hardin. Come finirà la storia fra loro due?

Nel cast di After 2 entrano diversi nuovi attori. Dylan Sprouse sarà Trevor, Candice King interpreta Kimberly Vance, Max Ragone sarà Smith Vance e Charlie Weber nel ruolo di Christian Vance.