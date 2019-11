Aggiornamento 10.20 Fortnite in uscita oggi 20 novembre: cosa aggiunge

Era un aggiornamento atteso, anche se la data di uscita era ancora avvolta nell’incertezza. Finalmente però le ultime notizie hanno confermato l’uscita dell’aggiornamento 10.20 di Fortnite per oggi 20 novembre. Ancora non v’è certezza, ma le probabilità che Epic Games rilasci la patch nella giornata di oggi sono elevate.

Aggiornamento 10.20, cosa aggiunge

L’aggiornamento potrebbe aver luogo in tarda mattinata, ma in caso di problemi sopraggiunti potrebbe slittare a domani, In ogni caso durante l’aggiornamento i server di Fortnite saranno offline. Per un’ora circa quindi i giocatori dovranno fare a meno del Battle Royale di Epic Games, che nelle scorse settimane si è evoluto nel Capitolo 2 dopo il buco nero che aveva inghiottito il mondo precedente attirando su di sé un clamore mediatico mai visto.

Aggiornamento 9:30

Da quanto trapelato nelle ultime ore, intanto, il nuovo aggiornamento di Fortnite dovrebbe aggiungere nuovo skin e oggetti cosmetici per la modalità Battaglia Reale, che permettranno quindi una sempre più maggiore caratterizzazione del personaggio giocabile.