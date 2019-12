Aggiornamento 11.30 Fortnite, cosa cambia la patch in uscita oggi 12 dicembre

Fortnite si aggiorna ancora, lo fa con l’update 11.30, quello che promette di essere il più significativo del Capitolo 2 del battle royale creato da Epic Games, almeno a detta della stessa azienda. Il nuovo aggiornamento sarà disponibile da oggi, intorno alle 11 italiane è iniziata la manutenzione che ha messo offline i server per permettere l’aggiornamento.

Non si sono ancora comunicazioni ufficiali in merito alle aggiunte o alle modifiche implementate con l’aggiornamento 11.30 di Fortnite, ma notizie trapelate in passato fanno pensare a massicci cambi per tutte le modalità di gioco.

Fortnite 11.30, cosa modifica

Una in particolare, perché sembra che oltre alle modifiche importanti che subiranno le modalità battle royale e modalità creativa, quella a cambiare di più sarà Salva il mondo, che secondo alcuni rumors emersi potrebbe diventare free-to-play, come aveva già annunciato Epic Games diversi mesi fa.

Per scoprire cosa aggiungerà o modificherà l’aggiornamento 11.30 di Fortnite non resta altro che aspettare comunicazioni ufficiali da parte di Epic Games, ma ultima patch promette grandi sorprese.