‘Aggiungi un posto a tavola’ compie 50 anni e torna a teatro

Cinque decenni dopo il debutto del 1974 al Teatro Sistina, Aggiungi un posto a tavola torna a Roma. La celebre commedia musicale, che tornerà il 29 novembre al Teatro Brancaccio, vedrà Giovanni Scifoni nei panni di Don Silvestro e Lorella Cuccarini nel ruolo di Consolazione, un tempo interpretati da Johnny Dorelli e Bice Valori. La regia, originariamente curata da Pietro Garinei e Sandro Giovannini, viene ripresa da Marco Simeoli, rispettando l’impronta inconfondibile degli autori.

Torna ‘Aggiungi un posto a tavola”

Durante la presentazione a Palazzo Valentini, Lorella Cuccarini ha raccontato il legame speciale con lo spettacolo: “Questo spettacolo rappresenta la mia infanzia, l’ho visto al Teatro Sistina nel ’74, avevo 9 anni ed ero seduta in piccionaia: è stata la prima commedia ad accendere in me il desiderio di questo mestiere”.

Giovanni Scifoni, al suo debutto in un musical, ha condiviso l’emozione e il lavoro dietro le quinte. “Ho sempre cantato sotto la doccia, ai matrimoni degli amici o negli spettacoli che da ragazzino facevo in parrocchia. Ho studiato tanto, in un mondo in cui non ci sono cattivi. Credere per tutta la durata dello spettacolo che il mondo sia una bella favola fa bene, ogni tanto essere consolati fa stare bene”.

Nel contesto del progetto Cinquant’anni e non sentirli, Alessandro Longobardi e Viola Produzioni trasformano il Teatro Brancaccio in una vera e propria casa delle celebrazioni per questa iconica commedia italiana. Tra gli spettacoli più applauditi al mondo, Aggiungi un posto a tavola continua a unire generazioni con la sua storia senza tempo, fatta di umanità, ironia e grande musica.

Ha dichiarato Alessandro Longobardi; “In un momento come questo in cui il mondo digitale è prevalente lo stare insieme diventa necessario e il teatro in questo è fondamentale. Le istituzioni lo hanno capito, ma il problema dei fondi rimane”. “Stiamo vivendo un momento di fragilità e spero che queste iniziative di solidarietà possano risvegliare quel senso di inclusione e comunità”, aggiunge la presidente dell’Assemblea Capitolina Svetlana Celli.