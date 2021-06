‘Aggiungi un posto a tavola’, le Regioni avrebbero persuaso il governo: via limiti all’aperto. Al chiuso ancora per poco

Ci piace immaginare che, aldilà delle proteste, sia stato invece il ‘buonsenso’ ad indurre il governo a superare la questione del limite di posti a tavola nei ristoranti.

A quanto pare, ‘pressato’ dall’unanimità della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, decisa a chieder l’abolizione dei limiti all’aperto e, di qui a due settimane, anche il tetto massimo al chiuso da 4 a 8 persone per tavolo, il governo avrebbe finalmente ceduto.

Limite ‘4 a tavola’: Fedriga chiede l’abolizione dei limiti all’aperto anche nelle zone gialle

Dunque, stando a quanto riportato da fonti autorevoli in seno alla Conferenza delle regioni, la regola ‘dei 4 a tavola’ nei ristoranti, si avvia a ‘sparire’ per quanto riguarda i tavoli all’aperto e, per quelli al chiuso, come dicevamo, di qui a breve.

Dal canto suo Massimiliano Fedriga, presidente delle Regioni, avrebbe rilanciato anche circa l’opportunità di valutare l’abolizione dei limiti all’aperto, anche per le zone gialle.

A quanto sembra, potrebbe essere decisivo l’intervento del tavolo tecnico nazionale.

Max