Aggredisce e tenta di violentare donna che prega in chiesa: 34enne arrestato a Villanova di Guidonia

Entra in chiesa per pregare ma viene aggredita da un uomo che tenta di violentarla: 34enne arrestato. La donna si trovava all’interno della chiesa di San Giuseppe Artigiano a Villanova di Guidonia quando, raccolta in preghiera, quando è stata aggredita alle spalle da D.M. un 34enne del posto che l’ha afferrata da dietro scaraventandola a terra. Poi, l’ha colpita più volte in volto, dopodiché le ha strappato la maglietta abbassandole i pantaloni e la biancheria intima e, nel tentativo di violentarla, l’ha palpeggiata ovunque. Solo grazie alla tenacia ed alla determinazione della vittima, la violenza non ha avuto esiti peggiori. Con le ultime forze rimaste ha sferrato calci e pugni e si è divincolata dalla presa del suo aggressore. Attirata dalle urla della vittima, è intervenuta una donna presente all’interno della Chiesa, che accorsa in suo aiuto, ha telefonato alla Polizia di Stato. Sul posto è intervenuta una pattuglia del Commissariato di Tivoli che, bloccato il malvivente ancora presente sul posto, lo ha accompagnato negli uffici di Polizia. Arrestato, dovrà rispondere di violenza sessuale e lesioni personali.