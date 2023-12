Aggressione in autogrill sull’A1, incappucciato accoltella una donna alla gamba: caccia all’uomo

Avvicinata da un uomo incappucciato e accoltellata ad una gamba nell’autogrill dell’autostrada mentre tornava a casa con le figlie. E’ successo sull’A1 all’altezza di Firenze dove una donna insegnante 58enne si era fermata per una breve sosta nel viaggio che dalla provincia di Roma l’avrebbe portata a Segrate nel Milanese dove vive e insegna.

Secondo una prima ricostruzione, la vittima era in auto nel parcheggio mentre le figlie sulla trentina erano entrate nell’autogrill. A un certo punto un uomo incappucciato ha aperto lo sportello aggredendola con un coltello.

La donna si sarebbe difesa dai fendenti riuscendo ad evitare di essere colpita sul torace. Dopo l’aggressione l’uomo si è dato alla fuga su un’auto e sono scattati i soccorsi per la vittima trasportata in ospedale, fortunatamente in condizioni non gravi.

Si cercano elementi per rintracciare l’aggressore dalle immagini delle telecamere di video sorveglianza. Nessuno sarebbe riuscito a prendere il numero della targa dell’auto in fuga. Nè la vittima sarebbe riuscita a vedere chi l’ha aggredita.

Sul posto è intervenuta la polizia con la scientifica che ha analizzato la scena dell’aggressione. Non si esclude che il gesto possa essere maturato in ambito familiare ma le indagini sono aperte a 360 gradi. Sarebbero in corso le ricerche dell’ex marito della donna che al momento non è stato rintracciato.