Aggressione in zona Portuense, cosa è successo

Brutale aggressione in zona Portuense, un ragazzo di 21 anni lotta tra la vita e la morte. È accaduto nell’area verde del parco Tarra, in via Raffaele Battistini, I carabinieri indagano sulla vicenda per ricostruire le motivazioni del tentato omicidio andato in scena poco dopo le 21.

A dare l’allarme un passante che, udite le urla, ha prestato i primi soccorsi diventando così anche testimone della vicenda. Sul posto i carabinieri hanno trovato un 21enne peruviano in gravissime condizioni e un suo connazionale, di 24 anni, anche lui ferito. Il più giovane, trasportato con urgenza, al San Camillo, è in pericolo di vita per una serie di ferite al corpo e alla braccia dovute ad un’arma da taglio, probabilmente un coltello.

L’amico, invece, è stato portato al Fatebenefratelli con una prognosi di 20 giorni. Per l’aggressione un 25enne romano sottoposto a fermo di indiziato di delitto per tentato omicidio e lesioni personali.