Aggressioni a Roma – La Lista Civica Gualtieri: “Stop alle derive razziste, occorre incrementare la sicurezza, dov’e’ il ministro piantedosi?

“Condanniamo con fermezza il triste episodio di inaudita violenza che è accaduto ieri a Torpignattara, quando sono stati aggredite della famiglie di origini indiane e bengalesi con il bilancio di diversi feriti”.

La Lista Civica Gualtieri sull’aggressione a Torpignattara: “E’ inaccettabile dover leggere di episodi tali a danni di bambini e ad opera di ragazzini che si professano addirittura fieramente ‘razzisti’”

Così i consiglieri capitolini della Lista Civica Gualtieri Sindaco, che hanno poi aggiunto: “Tale atrocità ci conferma ancora una volta che la deriva razzista sta oramai dilagando nella nostra città: è inaccettabile dover leggere di episodi tali a danni di bambini e ad opera di ragazzini che si professano addirittura fieramente ‘razzisti’. Roma, ci teniamo a ribadirlo, è fieramente antifascista, contro ogni forma di discriminazione, razzismo e violenza, inclusiva e attenta alle famiglie di ogni provenienza, è questo il messaggio che deve arrivare”.

La Lista Civica Gualtieri sull’aggressione a Torpignattara: “Anche che il Ministro Piantedosi dia una sferzata in positivo incrementando i controlli sul territorio come chiediamo a da oramai fin troppo tempo”

Dunque, concludono i consiglieri capitolini della Lista Civica Gualtieri Sindaco, “E’ assolutamente necessario incrementare il servizio delle forze dell’ordine sia al centro che nelle periferie della Capitale, per questo ci auguriamo non solo che sulla vicenda si faccia presto chiarezza e vengano intercettati i responsabili, ma anche che il Ministro Piantedosi dia una sferzata in positivo incrementando i controlli sul territorio come chiediamo a gran voce da oramai fin troppo tempo”.

Max