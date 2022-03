Agguato ai tifosi del Vitesse: cosa è successo

Sono entrati in un pub in via del Colosseo per aggredire un altro gruppo di tifosi olandesi del Vitesse. Nel locale sono volati bicchieri e sedie, i tavoli sono stati ribaltati. Ad interrompere l’aggressione sono arrivati gli agenti della digos che stavano già monitorando i tifosi gialloneri arrivati ieri nella Capitale.

L’agguato è andato in scena intorno alle 23. I tifosi romanisti, circa una quarantina, sono poi fuggiti lungo la zona di Colle Oppio. Quattro di loro sono stati fermati dagli agenti e denunciati per violenza privata. Nei loro confronti verrà adottato il daspo da parte del questore. Al vaglio ora le immagini della video sorveglianza e i rilievi fatti dalla polizia scientifica per individuare altri eventuali responsabili dell’aggressione.