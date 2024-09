Agosto 2024 è il mese più caldo della storia globale

Agosto 2024 si è confermato come il mese più caldo mai registrato a livello globale, secondo i dati del Copernicus Climate Change Service (C3S). Questo mese ha segnato un aumento significativo delle temperature, con un incremento di 0,71 °C rispetto alla media del periodo 1991-2020. Anche l’Europa ha vissuto un’estate eccezionalmente calda, con agosto 2024 che si è posizionato come il secondo più caldo nella storia del continente. Questi fenomeni sono il risultato di un riscaldamento continuo che sta spingendo le temperature globali verso nuovi record, sollevando preoccupazioni crescenti sugli impatti futuri sul clima e sull’ambiente.

Il trimestre estivo che copre i mesi di giugno, luglio e agosto del 2024 è stato il più caldo mai registrato a livello globale. Le temperature medie hanno superato di 0,69 °C la media del periodo 1991-2020, stabilendo un nuovo record. Questo dato supera il precedente primato dell’estate del 2023, che aveva segnato un aumento di 0,66 °C. A livello globale, questo periodo è stato caratterizzato da ondate di caldo estreme, contribuendo al fenomeno di riscaldamento complessivo del pianeta. L’aumento costante delle temperature globali rappresenta un segnale evidente del cambiamento climatico in atto, con effetti sempre più intensi sulla vita umana e sugli ecosistemi.

Agosto 2024 si è distinto per una temperatura media globale di 16,82 °C, un aumento di 1,51 °C rispetto ai livelli preindustriali. Questo mese rappresenta il tredicesimo su quattordici consecutivi in cui la temperatura media globale ha superato di 1,5 °C i livelli preindustriali, un dato che sottolinea la gravità della situazione climatica attuale. Il periodo di 12 mesi compreso tra settembre 2023 e agosto 2024 ha visto una temperatura media globale superiore di 0,76 °C rispetto alla media del 1991-2020. Questi valori rappresentano un chiaro segnale che il pianeta sta attraversando una fase di riscaldamento accelerato senza precedenti nella storia moderna.

Anche in Europa, l’estate 2024 è stata la più calda mai registrata. Il mese di agosto ha visto un aumento della temperatura media di 1,57 °C rispetto al periodo di riferimento 1991-2020, posizionandosi come il secondo agosto più caldo della storia, subito dopo il 2022. L’intera stagione estiva, con un aumento di 1,54 °C rispetto alla media, ha battuto ogni precedente record. Il continente ha assistito a condizioni meteorologiche estreme, con l’Europa occidentale e settentrionale che ha vissuto un’estate più umida della norma, mentre la regione mediterranea e l’Europa orientale hanno affrontato una siccità prolungata, esacerbando la situazione agricola e ambientale in molte aree.

