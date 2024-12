Agraria, il 19 l’assemblea dei soci

CIVITAVECCHIA – Qualcosa si muove a viale Baccelli in attesa delle più volte rimandante elezioni per il rinnovo dei vertici dell’Università Agraria di Civitavecchia. A darne conferma l’ex consigliere comunale Pasquale Marino che spiega come, su ordine del Tribunale, «il 19 dicembre 2024 alle 15.30 si terrà finalmente l’assemblea dei soci. Il Giudice – ha chiarito Marino – ha designato il dottor Mauro D’Andria a presiederla. La convocazione è stata autorizzata ad essere effettuata attraverso “Pubblici proclami”, quindi non saranno inviate le classiche raccomandate ai singoli soci». Al momento le convocazioni per i circa 850 soci procedono anche tramite messaggi sugli smartphone e telefonate, con la riunione che si terrà all’aula consiliare Pucci del Comune di Civitavecchia. «Si dovrà decidere per lo scioglimento dell’attuale Consiglio di Amministrazione e successivamente – ha spiegato Marino – alla nomina di un socio con il mandato di organizzare le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali scadute nell’aprile 2020 e più volte rinviate con discutibili motivazioni dagli attuali Amministratori». Nel frattempo proprio l’attuale Cda tornerà a riunirsi in questi giorni. La seduta è convocata, come si legge, “in via d’urgenza e per ragioni straordinarie” in prima seduta, per domani, lunedì 9 dicembre alle 10 e, in seconda seduta, per il giorno martedì 10 dicembre alle 10 per esaminare e discutere un ordine del giorno composto di sette punti. Tra questi anche “la valutazione in ordine alla eventuale sospensione del procedimento elettorale”. Gli altri punti riguardano la “ratifica della delibera di comitato esecutivo, avente ad oggetto la ratifica del conferimento dell’incarico al perito dr. Giuseppe Monaci per la predisposizione di una relazione tecnica finalizzata alla valutazione economica di cespiti dell’associazione e presa d’atto del lavoro in bozza; la ratifica delle delibere di comitato esecutivo, aventi ad oggetto i conferimenti di incarichi professionali all’ avv. Pietro Carlo Pucci ed al dott. Giuseppe Monaci; ricerca e selezione dell’organo di controllo monocratico (anche con funzione di revisore legale) e conferimento dell’incarico; ratifica delibera C.E. n. 57 del 02/12/2024 relativa alla presa d’atto e ratifica degli introiti rilevati e delle spese sostenute nel periodo 1° luglio 2023 – 30 giugno 2024 in ossequio alla Legge Regionale 1/1986 art. 8 bis; stato dell’arte della costituzione dell’azienda agricola; varie ed eventuali”.