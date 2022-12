Agricoltura Lazio – La Lega: “Impegno, trasparenza e taglio burocrazia, il segnale di Rocca alle imprese”

L’impegno di Francesco Rocca, candidato del centrodestra a presidente della Regione Lazio, è forte e chiaro anche nel settore dell’agricoltura.Trasparenza e taglio della burocrazia sono mezzi preziosi per giungere finalmente a redigere piani condivisi con tutti gli imprenditori del settore, con coloro che davvero conoscono il territorio ma sono in attesa da anni di un confronto, di un rilancio che non arriva, mentre dall’assessorato regionale si registra un altro fallimento con il ‘Piano di sviluppo rurale’.

“Un documento ancora una volta redatto senza un preventivo confronto con gli operatori, senza interventi che puntino a soddisfare le esigenze di tutte le categorie in campo. Rocca coglie nel segno, perché è soltanto conoscendo e accompagnando il sistema di tutte le imprese e di tutti i lavoratori ai vari livelli che si possono raggiungere risultati positivi per le famiglie, le aziende, creando occupazione e benessere per l’intera comunità del Lazio, scrigno di produzioni e di attività importanti che attendono però ancora una piena e adeguata valorizzazione”.

Lo dichiara in una nota Fabrizio Santori, responsabile del dipartimento Agricoltura della Lega Lazio.

Max