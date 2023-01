Agroalimentare, Natali (Unicredit): “Mozzarella di bufala campana rappresenta icona per rilancio Sud”

(Adnkronos) – “Noi sosterremo sempre il settore agroalimentare con grandissima attenzione e la mozzarella di bufala campana rappresenta un’icona. Non dimentichiamo che l’agroalimentare con il turismo e la cultura sono i driver per rilanciare il Sud”. A dirlo Ferdinando Natali, regional manager UniCredit Region Sud, in occasione del lancio del primo Osservatorio economico sulla filiera della mozzarella di bufala campana dop da parte del Consorzio di tutela, in partnership con Unicredit e Nomisma.

“Sul mercato italiano – auspica – serve un investimento sulle piattaforme per potenziare l’ecommerce. Come Unicredit abbiamo realizzato una linea di prodotti finanziari sotto l’ombrello di Pnrr e stiamo lanciando una piattaforma/incentivi che in maniera semplice e gratuita mette a disposizione dei clienti le informazioni sui bandi esistenti”.