Air Italy, lavoratori e lavoratrici in piazza Montecitorio contro i licenziamenti

Proroga della cassa integrazione in scadenza il 30 giugno, tavolo di confronto tra sindacati di categoria, governo e azienda Air Italy e rilancio industriale. Sono le richieste dei lavoratori della ex Meridiana, compagnia aerea sarda in liquidazione per via delle perdite, che si sono riuniti a piazza Montecitorio, a Roma, per protestare contro i licenziamenti collettivi annunciati in aprile.

Se non si trova una soluzione, dal 1 luglio 1383 dipendenti, di cui 900 in Lombardia e circa 500 in Sardegna, perderanno il posto di lavoro. “Abbiamo bisogno di tempo e di un piano per la ricollocazione”, spiegano i lavoratori del trasporto aereo, settore duramente colpito dall’emergenza economico-sanitaria.

“Ci aspettiamo che il governo convochi al più presto un tavolo per risolvere le vertenze aperte”, dice Gianluca Langiu, coordinatore regionale Fit Cisl. “Per il personale Air Italy chiediamo l’allungamento della cassa integrazione e una soluzione industriale”.

“Il rinnovo della cassa integrazione sarà utile per dare il tempo ai lavoratori di trovare una ricollocazione – spiega Gianluca Griffo della Filt Cgil – Sulla questione il governo, che si è comportato in modo altalenante, ancora non ha convocato un tavolo di confronto con sindacati e azienda”.