Air Italy pronta a rimborsare i biglietti per dopo il 25 febbraio

Sono giorni abbastanza complicati per i fruitori dei servizi di trasporto offerti da Air Italy che, come sappiamo, è prossima alla chiusura. Ora resta il problema di quanti, in tempi non sospetti, avevano preventivamente prenotato i voli della compagnia non potendo prevedere quello che poi sarebbe accaduto.

Così stamane Air Italy, attraverso un comunicato, ha reso noto che nel minor tempo possibile, si appresta a rimborsare ogni biglietto – ovviamente per chi ne è in possesso – acquistato per voli in partenza da dopo il 25 febbraio 2020. L’avviso è stato inviato anche via mail ai viaggiatori.

Il rimborso seguirà lo stesso iter usato dai clienti per l’acquisto (web, circuiti, ecc). La compagnia ha anche colto l’occasione per scusarsi con quanti, vista l’enorme flusso di richieste, non hanno avuto risposta attraverso la mail ed il call center di Air Italy.

Max