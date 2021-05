Airbnb si aggiorna, oltre 100 novità per facilitare host e guest

Ispirati dal grande cambiamento nel modo in cui le persone viaggiano e anticipando una ripresa del turismo senza precedenti, Airbnb ha introdotto oltre 100 aggiornamenti a miglioramento del servizio, dal sito web alla app, dal supporto per la community alle policy. L’aggiornamento 2021 di Airbnb è stato pensato per aggiungere funzionalità in modo da offrire agli ospiti una maggiore flessibilità nella pianificazione dei viaggi e per semplificare il processo per diventare host.

“Stiamo assistendo a tre cambiamenti fondamentali nel mondo dei viaggi, a mano a mano che le persone possono contare su una maggiore flessibilità. Hanno la possibilità di viaggiare in qualsiasi momento, visitare più posti, fermarsi più a lungo. I confini tra viaggiare, vivere e lavorare diventano via via più labili, e noi stiamo aggiornando il nostro servizio per rendere più facile alle persone integrare il viaggio nella loro vita, e per più persone diventare Host”, ha affermato Brian Chesky, co-fondatore e Ceo di Airbnb.

La flessibilità, quindi, è al centro di una nuova e migliore esperienza di navigazione e prenotazione introdotta, attraverso tre nuovi modi di ricercare su Airbnb: Date flessibili, Abbinamenti flessibili e Destinazioni flessibili. Lo strumento ‘Date flessibili’, che Airbnb ha iniziato a testare a febbraio, rende più facile la ricerca di alloggi per chi non ha ancora stabilito esattamente le date del viaggio. Invece di effettuare la ricerca con date fisse, è possibile cercare un weekend, una settimana di vacanza o anche un mese di soggiorno. Dal lancio, questa nuova modalità di ricerca è già stata utilizzata oltre 100 milioni di volte. Il ‘Flexible Matching’ offre maggiori risultati nella ricerca di un alloggio, mostrando anche case che non rientrerebbero nei filtri impostati e nei parametri di ricerca. In questo modo, non si rischia di lasciarsi scappare un ottimo alloggio che non corrisponde perfettamente alla propria ricerca – per esempio, una casa ideale sulla spiaggia che costa 260 euro a notte, anziché i 250 euro massimi impostati nella ricerca.

‘Destinazioni Flessibili’ è un nuovo modo di pianificare i viaggi quando la scelta dell’alloggio in cui si soggiornerà è più importante della destinazione. Questo strumento aiuta a scoprire soluzioni incredibili in luoghi che potresti non aver pensato di cercare, adattandosi alla tua posizione. In questo modo, si possono trovare ad esempio ryokan in Giappone, trulli in Italia o castelli in Spagna. Dalle case in cotto ai carri, Airbnb offre oltre 170.000 alloggi unici tra cui scegliere, e il numero di ricerche per questi annunci è cresciuto del 94% da inizio 2021 ad oggi, rispetto allo stesso periodo del 2019. “Stiamo inoltre migliorando in maniera significativa le capacità di ricerca sulla nostra piattaforma per aiutare le persone a trovare il loro luogo ideale in cui soggiornare. I nuovi filtri si adatteranno alla stagione o alla posizione dell’utente e permetteranno alle persone di cercare case vicino ai loro punti di interesse, come i parchi nazionali, o con caratteristiche specifiche, come la vista sull’oceano o con un camino”, spiega Airbnb.

Diventare host è ancora più facile, grazie a un nuovissimo processo di soli 10 passi. I modelli di visione computerizzata di deep-learning organizzano automaticamente le foto in base all’interesse degli ospiti, mentre i suggerimenti di testo intelligenti aiutano gli host a creare il titolo e la descrizione migliori per il proprio annuncio. Razionalizzare e semplificare il processo aiuterà chiunque voglia ospitare approfittando della ripartenza del turismo a salire a bordo e ottenere la sua prima prenotazione. Tra i nuovi annunci attivati e prenotati nel primo trimestre del 2021, il 50% ha ricevuto una richiesta di prenotazione entro quattro giorni dall’attivazione.

Migliorato anche il sostegno verso la community, raddoppiando quest’estate il numero di agenti a disposizione ed espandendo la copertura da 11 a 42 lingue. Inoltre, il Centro Assistenza sarà più facile da consultare e offrirà un supporto più personalizzato per host e guest.

Delle oltre 100 novità presentate oggi, ce ne sono alcune pensate appositamente per i guest e gli host della piattaforma. In particolare, per i guest: prenotazioni più rapide (ridotti i passaggi necessari ai nuovi guest per confermare la loro prima prenotazione); manuale di benvenuto, per cui gli ospiti avranno accesso in maniera semplice a tutte le informazioni di cui possono avere bisogno (indicazioni stradali, codici di apertura porte, WiFi e l’opzione ‘contatta l’host’) prima del check-in; recensioni aggiornate (gli ospiti adesso avranno a disposizione un più ampio spettro – dalle critiche ai complimenti – per recensire il proprio soggiorno); trasparenza delle cancellazioni (aggiornamento delle policy di cancellazione perché risultino più chiare sia per i guest che per gli host).

Per gli host, invece, le novità riguardano nello specifico: una schermata tutta nuova per permettere agli host di gestire con più facilità le prenotazioni e le attività della giornata, grazie a questo aggiornamento potranno visualizzare sia le nuove richieste di prenotazione che quelle già confermate, insieme ai dettagli sugli ospiti e a dei link agli strumenti più utilizzati dagli host; una nuova pagina di benvenuto per gli host, un nuovo centro pensato per i nuovi host, con articoli utili e testimonianze, ma anche uno strumento per calcolare i potenziali guadagni, basato sul costo a notte e il tasso di occupazione nella loro zona; miglioramenti nel sistema di messaggistica (i messaggi ora si caricano 10 volte più velocemente e le nuove funzionalità includono una serie di risposte rapide personalizzate per permettere agli host di rispondere con un solo tocco alle domande più frequenti dei guest, inoltre è possibile pianificare l’invio di messaggi automatici promemoria, come le istruzioni di pagamento); supporto dedicato ai superhost, con un team dedicato proprio ai superhost e agli host community leader che offre agli host più esperti un contatto prioritario verso i nostri agenti di supporto.

La lista completa degli oltre 100 aggiornamenti è disponibile al link www.airbnb.com/2021. Insieme al Rapporto, Airbnb ha infine annunciato che lavorerà insiema a Touring Club Italiano (Tci) per la valorizzazione dei 252 borghi certificati con la Bandiera Arancione, lo storico riconoscimento di qualità turistico-ambientale conferito da Tci ai piccoli comuni dell’entroterra italiano che si distinguono per un’offerta di eccellenza, un’accoglienza di qualità e per una gestione sostenibile dell’ambiente.