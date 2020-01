Al Bano, Adriano Pappalardo e Max Giusti al Cantante mascherato: terza puntata, scopriamo chi c’è dietro il Leone

Al Bano, Pappalardo e Max Giusti saranno al Cantante mascherato: nel corso della terza puntata, tutte le attenzioni, o almeno le principali, sono orientate intorno ad una delle domande che stanno diventando virali. Quale? Questa: chi c’è dietro il Leone?

Tutti vogliono scoprire chi è il Leone. Il cantante mascherato è un successo, e puntata dopo puntata vince a suon di record la gara degli ascolti e si piazza in testa ai programmi del periodo. Ma le curiosità sono tutte orientate intorno all’identità nascosta dei cantanti vip, e su uno in particolare: il leone.

Come mai? In primis perchè lo stile, la qualità interpretativa hanno attirato il pubblico che lo ha quasi come eletto a beniamino. Poi, forse soprattutto, perchè in tanti anche dal web hanno giocato al tentativo di scoprire chi sia il leone e sono balzati fuori dei nomi molto, molto popolari.

Come, per appunto, quelli di Al Bano, Pappalardo e Max Giusti. Che, infatti, faranno parte della prossima puntata. Ovvero?

Al Bano, Adriano Pappalardo e Max Giusti al Cantante mascherato: terza puntata, anticipazioni

In base alle anticipazioni sulla prossima puntata dello programma di Rai1 è emerso come Al Bano, Adriano Pappalardo e Max Giusti saranno alla terza del Cantante mascherato per scoprire chi è il Leone. Cioè?

Venerdì a Il Cantante mascherato si proverà a scoprire chi si celi dietro una delle maschere clou del cast di questa prima edizione dello show musicale diretto e condotto da Milly Carlucci. Il Leone, appunto. Un argomento che traina il successo del programma già confermato per la prossima stagione su Rai1.

Tanto è vero che saranno ospiti della trasmissione i tre personaggi indiziati di vestire i panni del Leone. Come emerso dai social, sono tre i vip considerati più papabili di essere il leone: Al Bano, Adriano Pappalardo e colui che potrebbe imitarli entrambi, Max Giusti.

Ecco appunto: nella trasmissione di venerdì 24 gennaio del Cantante mascherato, Milly Carlucci ha chiamato tutti e tre i personaggi in una sorta di confronto all’americana per scoprire chi si cela sotto la maschera del Leone.

Il toto-nomi è partito: e proprio dopo i Soliti Ignoti, a cui sembra quasi di fare il ‘verso’, anche il Cantante Misterioso, che seguirà al programma di Amadeus in prima serata venerdì, potrebbe rivelarlo in modo definitivo.