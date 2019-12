Al Bano distrutto: è morta l’adorata mamma Jolanda

Come è giusto che sia (da figlio), più volte nel corso delle decine interviste televisive, dove l’ha voluta al suo fianco, l’ha definita “la migliore mamma del mondo”. Ed oggi purtroppo donna Jolanda, amata madre del cantate Al Bano, ha chiuso gli occhi per sempre.

Del resto, come ha più volte raccontato l’artista, il suo amore per la musica è sbocciato proprio grazie alla mamma che, sarta, cuciva ascoltando la musica lirica, sua grande passione. “Mi sognava maestro, con un posto fisso, e io andavo lontano a fare non si sa cosa”, scrive proprio Al Bano in un passaggio di ‘Madre mia, l’origine del mio mondo’, libro uscito qualche anno fa per La Nave di Teseo, e dedicato a donna Jolanda, morta oggi a 96 anni.

Jolanda è comparsa anche nel documentario trasmesso su Rete4 e dedicato alla vita del cantante che, parlando appunto del libro disse che era anche “la storia di una donna che ha affrontato cose molto più grandi di lei”.

I funerali avranno luogo domani alle 16.00 nella chiesa madre di Cellino San Marco.

Max