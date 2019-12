Al Bano e Romina al Festival di Sanremo 2020 ospiti di Amadeus: ecco cosa hanno dichiarato

Al Bano e Romina al Festival di Sanremo 2020. La notizia era giá abbastanza nell´aria, se ne parlava e, complici anche i giorni molto dolorosi e tristi che sta vivendo il cantante e tutta la sua famiglia per la perdita della amata madre Yolanda, era anche un pó per pudore stata messa in stand by.

Ma adesso la voce viene confermata. La loro partecipazione ci sarà, ma non in gara. Il cantautore di Cellino San Marco parteciperà alla 70° edizione della kermesse canora di Sanremo condotta da Amadeus in qualità di ospite, e lo fará appunto insieme a Romina Power.

Al Bano e Romina al Festival di Sanremo 2020, le loro parole

“Sì ci vado, ovviamente non come concorrente ma come ospite d’onore. Mi han detto che come concorrente non ho più l’età, però per me Sanremo vuol dire soprattutto gara”. Questo ha detto Al Bano a Porta a Porta, ospite di Bruno Vespa nella puntata in onda ieri sera. Incalzato dal conduttore sulla partecipazione in coppia con Romina Power, Carrisi conferma: “Sì, con Romina“.

Benche´avesse l’intenzione di tornare al Festival come uno dei Big in gara, alla fine ha vinto il filone che sposa la volontà di Romina che aveva detto piu volte di non voler salire sul palco dell’Ariston per gareggiare. La coppia sarà dunque di nuovo ospite cinque anni dopo l’ultima volta, quando furono chiamati da Carlo Conti a Sanremo 2015.

Aggiornamento ore 7,59

Sono del resto dei giorni molto particolari per la famiglia Carrisi in generale, per via del noto lutto che, tra le altre cose, ha riportato a galla in tutti i componenti della famiglia di Al Bano il dolore per la scomparsa si Ylenia. E proprio su di lei emergono nuovi elementi.

Su Ylenia Carrisi emerge una nuova rivelazione da parte del fratello Yari. Il capitolo mai veramente chiuso sul destino della figlia di Al Bano e Romina si vede allargare di una nuova pagina.

Sulla sua scomparsa a pochi giorni dalla morte della nonna Jolanda, il figlio di Al Bano e Romina torna infatti a esprimersi. Cosa ha detto?

A pochi giorni dalla scomparsa di nonna Jolanda, Yari Carrisi ha rilasciato delle nuove dichiarazioni che rivelano altri aspetti sulla scomparsa della sorella Ylenia.

Yari parla ancora della sua sparizione con luciditá e lo fa in una intervista al settimanale Oggi. Yari Carrisi ha parlato del lutto per la morte nei giorni scorsi della nonna Jolanda e di tutto il dolore provato da suo padre, Al Bano.

aggiornamento ore 10.21

Yari Carrisi ha affrontato i due aspetti con delicatezza, consapevole di quanto questo momento sia delicato per la famiglia: la nonna era una colonna e lo era per tutti, principalmente per i nipoti.

In sal senso Yari ha raccontato come la nonna badava a loro quando i genitori, Al Bano e Romina, si trovano in concerto o lontani a causa del loro lavoro. Il figlio del cantante di Cellino inoltre ha ricordato quanta sofferenza provò Jolanda quando si diffuse la notizia della scomparsa della sorella Ylenia. “Si vedeva che aveva il cuore spezzato”, ha ammesso Yari ricordando quei momenti così dolorosi.

Inoltre ha anche parlato di suo padre, che in effetti ha perso quella che a tutti i livelli é da considerarsi come la donna della sua vita, ancora portante della famiglia Carrisi. Alla tragedia di Ylenia dunque si unisce quella della madre.

Aggiornamento ore 13,30