Al Baubeach® arriva lo Yin Yoga attraverso un seminario di tre ore insieme a Birgit Kunzli, fondatrice e conduttrice della Inner Yoga Academy (https://birgit.mykajabi.com/inner-yoga-academy).

L’appuntamento è per giovedì 5 settembre – dalle 16 alle 19 – con ‘Yin Yoga’, seminario sullo Yoga della non violenza

Il programma: è così suddiviso: dalle 16 alle16.30 registrazione e presentazione del lavoro, dalle16.30 alle 18.30 seminario con lezione Yin Yoga e Yoga NIdra. Alle 18.30 camminata meditativa verso la spiaggia, meditazione sul mare e conclusione.

Un’occasione per esplorare in profondità un’attività che ha l’obiettivo di migliorare, rilassare e fortificare corpo e mente attraverso la testimonianza e la pratica di un’insegnante che ha dedicato la sua ventennale esperienza in giro per il mondo alla costruzione di metodi e tecniche per un ritrovamento del benessere interiore.

Versatile negli stili, Birgit pratica e insegna da oltre dieci anni varie tecniche e discipline: Hatha, Vinyasa Yoga, Yoga per bambini, Yoga terapia, Yoga Prenatale, Health Coach e Yin Yoga. La sua passione per lo Yin Yoga l’ha portata a questo mondo e a quello della meditazione attraverso vacanze benessere, seminari, masterclass e corsi di formazione. Birgit crede fermamente che lo Yoga sia un mezzo per portare pace e serenità nella vita quotidiana.

A conclusione del seminario, alle ore 19, sarà possibile soffermarsi a gustare un aperitivo vegan del rinomato ristoro gestito da Rita Ghilardi, guardando il grande spettacolo del tramonto sul mare. Per partecipare occorre essere Soci della ASD Baubeach Village (tessera in sede del valore di euro 11,00 annuali) e versare un contributo libero. Visto il numero chiuso dell’evento, è consigliata la prenotazione. In caso di maltempo, il seminario verrà spostato a mercoledi 11 settembre p.v.

Il BAUBEACH® è in via Praia a mare snc – Maccarese (Fiumicino – RM). Info e prenotazioni: info@birgitkunzli.com – +39 349 2696461

Sito web: http://www.baubeach.net/ – Facebook (Gruppo): Amici del Baubeach

