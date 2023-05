Al Fantastico Mondo del Fantastico, ‘La mia mamma è la più bella del reame’. Ingresso gratuito per quante in dolce attesa 

Una mamma non va mai in vacanza, perché dall’infanzia all’adolescenza rappresenta la figura chiave nella crescita dei figli. Dalle emozioni agli insegnamenti quotidiani una mamma è sempre “maestra di vita” ed è per questo che nella giornata dedicata ai suoi festeggiamenti il Fantastico Mondo del Fantastico lancia la campagna social “La mia mamma è la più bella del reame”, con lo scopo di farla sentire una vera regina nel regno più colorato e magico che ci sia.

In un mondo sempre più tecnologico il Castello di Lunghezza propone ai visitatori del parco di fermare il tempo in un “selfie regale” da postare sui propri social per condividere un messaggio importante legato al valore della famiglia e appunto della mamma, che potrà per l’occasione indossare la meritata corona con tanto di scettro per una foto da vera Regina del cuore.

Ogni scatto sarà premiato con un magico dono e per chi è in dolce attesa un altro grande regalo: l’ingresso gratuito nel regno della fantasia, dove supereroi e principesse daranno vita ad una serie di memorabili live show e tante nuove avventure assolutamente da non perdere con Cappuccetto Rosso e Pinocchio, gli esperimenti nel nuovo laboratorio di Frankenstein, l’incantevole ballo delle principesse della fiabe più belle per immergersi dal vivo nelle storie d’amore più romantiche.

Info www.fantasticomondo.it

