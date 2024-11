Al Gassman la musica di De Gregori e le ‘’Storie bastarde’’ di Ostia

CIVITAVECCHIA – I ricordi giovanili in musica sulle note di Francesco De Gregori e le “Storie bastarde”, altrettanto giovanili, ambientate a Ostia. Questi i due appuntamenti che propone per il prossimo fine settimana il teatro Nuovo Sala Gassman. Si comincia venerdì alle 21 con l’unica replica di “De Gregori & Me”, lo spettacolo di teatro-canzone scritto e interpretato da Alessandro Corazzi, accompagnato dai testi e dalla musica dal vivo della band capitanata da Luigi Zauli. Un tuffo negli anni ’80 e ’90, quello proposto dagli autori, punteggiato proprio dai brani di De Gregori nel periodo probabilmente più fulgido della sua produzione. Canzoni che fanno da sottofondo alle esperienze vissute e raccontate da Corazzi&Co in una serata che promette suggestioni ed emozioni per i tanti estimatori del grande cantautore romano. Sabato e domenica, sempre con inizio alle 19, ancora Roma protagonista, questa volta nella sua parte marinara, cioè Ostia. Fabio Avaro porta infatti in scena “Storie bastarde”, spettacolo tratto dal fortunato libro di Davide Desario, giornalista de “Il Messaggero”, successivamente direttore di “Leggo” e attualmente a capo dell’agenzia “Adnkronos”. In questo caso le vicende narrate sul palco risalgono al periodo tra il ’70 e il ‘90 e riguardano la crescita di un ragazzo in una realtà difficile come quella di Ostia. Si parte da subito dopo la morte dello scrittore Pier Paolo Pasolini, trovato cadavere all’Idroscalo, per raccontare la crescita di un adolescente che diventa adulto attraverso esperienze di strada, di comitiva, di vita priva di schemi in cui i rapporti tra i protagonisti sono diretti e senza ipocrisia. Il tutto arricchito dal dialetto romano e da divertenti personaggi provenienti da varie regioni italiane, trapiantati a Ostia e divenuti popolari proprio grazie al loro particolare slang. Il botteghino del Gassman è aperto dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20 e il sabato e la domenica da un’ora prima dell’inizio degli spettacoli. Da non perdere inoltre il “Giovedì pazzo”, giornata in cui è possibile trovare i biglietti di alcuni degli spettacoli in programma nelle prossime settimane e nei prossimi mesi a prezzi stracciati. Per informazioni telefonare al 328/1224154.