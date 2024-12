Al Museo delle Navi i risultati di “Vite in Transito”

FIUMICINO – Si è tenuta presso il Museo delle Navi di Fiumicino, la presentazione dei risultati raggiunti dal progetto “Vite in Transito”, avviato nel 2016 e volto a offrire assistenza ai senza fissa dimora e ai migranti presenti presso l’Aeroporto di Roma Fiumicino Leonardo da Vinci; un modello di solidarietà e cooperazione tra istituzioni, enti religiosi e forze sociali, che ha già cambiato in meglio la vita di numerose persone in situazioni di vulnerabilità. Il progetto, è sostenuto da Caritas Italiana, tramite il contributo dell’8×1000, dalla Caritas diocesana di Porto-S. Rufina e dalla Parrocchia Santa Maria degli Angeli dell’Aeroporto di Roma Fiumicino, si avvale della collaborazione degli Enti di Stato, delle Forze di Polizia, del Pronto Soccorso ADR, di ADR Security e di numerose ambasciate che, insieme ai propri Governi, hanno garantito un supporto concreto a chi si trova in difficoltà. Alla serata ha partecipato il Presidente del Consiglio Comunale Roberto Severini insieme ai rappresentanti di numerosi consolati, autorità religiose civili e militari, tra i quali Monsignor Alberto Mazzola, Vicario genarale e Don Giovanni Soccorsi, volontari, la Corce Rossa Italiana, rappresentanti di associazioni del territorio, Veronica Pamio, vice president External Relations and Sustainability di ADR, Ivan Bassato, Responsabile dell’Airport Management e Accountable Manager di Aeroporti di Roma e Tiziana Sorgoni, responsabile scientifico Museo delle Navi. “’Vite in Transito’ è un esempio straordinario di come si possa unire la comunità locale, nazionale e internazionale per rispondere ai bisogni di chi è più fragile.” – ha dichiarato Roberto Severini. “La Città di Fiumicino è orgogliosa di essere parte di questo progetto che, con la sua opera quotidiana, restituisce dignità e speranza a tante persone. Voglio ringraziare tutti i volontari, le istituzioni e i partner che, in questi otto anni, hanno contribuito a realizzare un’iniziativa di così grande impatto.” – ha concluso.