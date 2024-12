Al palazzetto dello sport va di scena “L’Atleta dell’Anno”

LADISPOLI – Al Palasorbo oggi saranno loro i protagonisti: gli atleti della città. Tutto pronto per una nuova edizione dell’Atleta dell’anno. L’appuntamento è dalle 14.30 al palazzetto comunale dove la manifestazione entrerà nel vivo alle 16 con le premiazioni, i giochi, la consegna dei gadget e tanto intrattenimento. «L’amministrazione comunale – ha detto il sindaco Alessandro Grando – è orgogliosa di celebrare l’Atleta dell’Anno, un riconoscimento che premia l’impegno, il talento e i valori dello sport. Un evento – ha aggiunto – che ci permette di dare il giusto riconoscimento alle eccellenze sportive che, a tutti i livelli, stanno portando in alto l’immagine della nostra città e i nostri colori». «Sono veramente fiero di contribuire fattivamente alla realizzazione di Atleta dell’Anno – ha commentato il delegato allo Sport, Fabio Ciampa – e ogni volta è sempre più emozionante vista la crescita esponenziale dello sport e di tanti campioni nella nostra città». «Questa manifestazione – ha commentato il delegato agli Sport acquatici, Mario Monti- è un bel momento di aggregazione sportiva per le associazioni e gli atleti che praticano lo sport nel nostro territorio».«Ladispoli – ha proseguito il consigliere delegato ai Rapporti con Federazioni e Enti sportivi, Stefano Fierli – è sempre più città dello sport e con l’evento must dell’anno l’amministrazione comunale vuole gratificare le associazioni, le società sportive e i loro atleti ma soprattutto ringraziare gli sportivi che rendono la comunità di Ladispoli sempre migliore». «Il PalaSorbo – ha infine concluso il consigliere delegato Lorena Panzini – che ospiterà questo bellissimo evento è un fiore all’occhiello del territorio regionale, un vanto per la nostra città». ©RIPRODUZIONE RISERVATA