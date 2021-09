Il 61° Salone Nautico di Genova è sold out anche per la giornata di domani domenica 19 settembre. La disponibilità degli accessi ha infatti raggiunto il limite massimo e non è più possibile acquistare biglietti per la giornata di domani. Il successo dell’evento, si legge in una nota, si fonda anche su una gestione responsabile che mette al primo posto la sicurezza di espositori, operatori e visitatori.