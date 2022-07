Al Senato palpabile la freddezza dei pentastellati durante l’intervento di Draghi. Conte ‘arringa’ i suoi’

In tutto ciò, visto che, come ‘spiegato’ dallo stesso Draghi, buona parte di questa situazione è anche a causa loro, come hanno reagito i penta stellati all’intervento di Draghi?

Gelo da parte dei senatori del M5s (condiviso dai leghisti), nel corso dell’intervento di Draghi

Beh, nel corso del ‘discorso’, in Aula, la freddezza dei grillini era quasi palpabile. Applausi per il presidente del Consiglio veramente pochi, ‘giusto’ quando (‘doverosi’), il Premier ha fatto riferimento ‘alla lotta alle mafie, al salario minimo, o al reddito di cittadinanza’. La cosa curiosa, ma ne parleremo a parte, è che buona parte di questa ‘freddezza’ il M5s l’ha condivisa con i senatori leghisti i quali, come loro, quando alla fine dell’intervento il premier ha proposto l’appello a “ricostruire il patto di fiducia“, sono rimasti con le mani ben ‘inchiodate’ sui banchi.

“No comment” è il refrain dei senatori grillini sull’intervento di Draghi. Solo Coltorti ‘parla’, giudicandolo “Un discorso molto generico”

Più tardi, intercettati nella Sala Garibaldi di Palazzo Madama, la maggior parte dei senatori penta stellati ha evitato di fare commenti, anche se qualcuno, come il presidente della Commissione Trasporti, Mario Coltorti, ha affermato: “Il discorso di Draghi? Molto generico“. Il resto, come detto, è un coro “no comment: ne parleremo dopo” e, con evidente delusione, c’è stato anche chi ha reagito: “Avevamo chiesto impegni più precisi...”.

Conte intanto incontra tutti i suoi ma nessuno ‘parla’. Crippa “Come andrà a finire? ”Vediamo quale sarà la posizione di Conte”

Attivissimo invece il leader 5 Stelle il quale, dopo un breve ‘summit’ con i suoi uomini di fiducia, affiancato da Davide Crippa e Mariolina Castellone (capigruppo 5 Stelle alla Camera ed al Senato), si è confrontato con diversi parlamentari. Ai cronisti che chiedevano lumi circa i contenuti di questi incontri serrati, fonti interne al Movimento hanno spiegato che “E’ in corso un confronto sulle comunicazioni di Draghi“. Non meno parco di parole il presidente dei deputati M5S, Davide Crippa (nella foto) il quale, dopo aver pranzato con Fico al ristorante di Montecitorio, se domani interverrà in Aula dopo il discorso di Draghi risponde che “Dipende da cosa deciderà il Movimento...”, ancora più vago poi se gli si domanda cosa accadrà: ”Vediamo quale sarà la posizione di Conte”

Max