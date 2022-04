Al Teatro Argentina ‘Catarina e a beleza de matar fascistas’, Mollicone: “Gualtieri lo sospenda”

(Adnkronos) – Un appello al sindaco di Roma Roberto Gualtieri e all’assessore alla Cultura, Michele Gotor, affinché sia sospesa la programmazione al Teatro Argentina di Roma di “Catarina e a beleza de matar fascistas” di Tiago Rodrigues. A lanciarlo, attraverso l’Adnkronos, è Federico Mollicone, deputato Fdi e componente della Commissione Cultura.

“Riteniamo inopportuno che un’opera teatrale, al di là del tema trattato, lanci il tema se sia giusto o no uccidere un essere umano in base alle sue convinzioni ideologiche, tanto più con una clima di guerra che ritorna in Europa. Questo è il colpo di coda della scellerata gestione del Teatro di Roma di Bevilacqua, Corsetti e Corona, giustamente cacciati per incapacità manifesta e scarsa trasparenza. Lanciamo un appello al sindaco Gualtieri e all’assessore Gotor affinché sia sospesa la programmazione”, dice Mollicone.