Al teatro Vannini prende il via la stagione natalizia

LADISPOLI – Spettacoli teatrali, opere, concerti, rassegne di danza e una serie di proiezioni cinematografiche per grandi e piccoli. Dal 7 dicembre il teatro “Marco Vannini” ospiterà un calendario ricco di eventi per la stagione natalizia a opera de “La Valigia dell’Attore” in collaborazione con l’amministrazione e le Associazioni del territorio. La programmazione prevede 15 appuntamenti completamente gratuiti per chiunque avesse il desiderio di partecipare fino ad esaurimento posti. «Per noi addetti ai lavori – ha commentato Leonardo Imperi, direttore artistico dell’associazione La Valigia dell’Attore – dare al Teatro Vannini il giusto lustro è un grande orgoglio. Disporre di una realtà come questa è un grande onore per noi e ci teniamo in modo particolare a mantenere un livello di proposta all’altezza della situazione». «Il programma – ha commentato l‘assessore alla Cultura, Margherita Frappa – è un fiore all’occhiello della stagione culturale. Ladispoli si regala una serie di appuntamenti bellissimi, che promuovono la cultura ed il territorio, questo è il risultato di un grande lavoro di squadra, questa stagione delle arti sarà il regalo più bello da scartare sotto l’albero». «La stagione natalizia al Vannini – ha dichiarato l’assessore al Turismo, Marco Porro – completa una proposta incredibile per il periodo delle feste. La pista di ghiaccio in piazza Rossellini, le luminarie, il presepe vivente e il concertone di Capodanno fanno della nostra, la città più viva del litorale. Con il sindaco Grando siamo certi che questo sia determinante per l’economia ed il turismo di Ladispoli». Al teatro Vannini, in piazza Falcone, tutto pronto per sabato 7 dicembre. Gli ingressi saranno completamente gratuiti e nei prossimi giorni saranno pubblicizzati in dettaglio tutti gli eventi. ©RIPRODUZIONE RISERVATA