Al Tiberia Hospital di Rma nasce ‘Centro Donna’, con un percorso di prevenzione, diagnosi e cura del tumore al seno con diagnosi in 24 ore

Al Tiberia Hospital, struttura romana di GVM Care & Research convenzionata con il sistema sanitario nazionale, arriva “Centro Donna”: un approccio innovativo, multidisciplinare e strutturato dedicato alla salute femminile.

In primo piano l’attività ambulatoriale senologica che comprende l’attivazione di Pacchetti Senologici (visita senologica, chirurgica e radiologica – ecografia mammaria – mammografia) e, in caso di sospetto tumore al seno, del percorso denominato “One Stop” in grado di fornire risposte diagnostiche entro 24 ore. Il percorso nasce dall’esigenza di favorire l’accesso a percorsi di prevenzione e diagnosi rapida del tumore al seno per evitare ritardi diagnostici che, in alcuni casi, possono compromettere l’esito delle cure.

Il percorso “One Stop”, utilizzato nel Breast Center di Tiberia Hospital, consente alle donne con sospetto tumore al seno di disporre, in un solo giorno, di visita senologica, ecografia mammaria e mammografia 3D oltre che di prelievo agobioptico (prelievo di tessuto mammario) per escludere o confermare il sospetto patologico. Se il sospetto dovesse confermarsi, si prosegue in tempo reale con un colloquio con il chirurgo senologo riducendo così la complessità e le tempistiche.

“L’ideazione del “Percorso One Stop”, permettendo la diagnosi del tumore al seno nell’arco di 24 ore, ha reso possibile un intervento precoce su molte pazienti, spesso anche con un approccio conservativo. Le nostre pazienti, seguite costantemente da un team multidisciplinare, sono riuscite a concludere con successo tutto il percorso di cure, sentendosi al centro delle stesse e parte attiva in un viaggio che rischia, spesso, di annientare l’animo e la psiche delle donne colpite da questa terribile malattia. L’accesso alle cure tempestive è un diritto di cui ogni cittadino deve godere ed è una condizione imprescindibile del progresso civile e scientifico per l’umanità” dichiara Valeria Giannotta, Amministratore Delegato di Tiberia Hospital.

“Il Percorso One Stop è un percorso coordinato, efficiente ed empatico, che si avvale di tecnologie all’avanguardia e di un team multidisciplinare. In questo modo è possibile offrire alle donne non solo risposte concrete, ma anche informazioni e supporto su misura. Un valido aiuto per affrontare nel modo migliore possibile la malattia e che, in molti casi, è in grado di cambiare la storia del tumore stesso” spiega il Dott. Dimitrios Varvaras, Responsabile del Breast Center di Tiberia Hospital, che ogni anno effettua, grazie al Percorso One Stop, più di 150 diagnosi su primi tumori.

Il “Centro Donna”, è un Centro Multidisciplinare e Multifunzionale, dove la donna viene seguita in tutte le fasi della sua vita, compresa la gravidanza. Sono a disposizione, in un unico spazio, ambulatori di diverse specialità, dalla prevenzione, alla diagnosi al trattamento di numerose patologie afferenti alla senologia, alla ginecologia con approccio chirurgico robotico sempre più mininvasivo, all’endocrinologia, alla nutrizione, alla dermatologia.

Da diversi anni Tiberia Hospital è infatti insignita del Bollino Rosa, riconoscimento nazionale per le strutture sanitarie gender-oriented e contraddistinte da un approccio multidisciplinare alle patologie femminili, che vede la donna al centro di un percorso fatto su misura per il singolo caso.

