Al via A-Road, programma di accelerazione di Growth Capital per le scale-up

Si aprono oggi le adesioni per A-Road, il programma di accelerazione d’élite di Growth Capital dedicato alle scale-up più promettenti che vogliono intraprendere un percorso per arrivare rapidamente al round Serie A. Il programma di accelerazione e fundraising durerà sei mesi e sarà strutturato in due batch di 5 scale-up ciascuno l’anno.

Le scale-up saranno supportate da Ceo di alto profilo in qualità di mentor, quali Milena Mondini, Ceo Gruppo Admiral, il Ceo di Alkemy Duccio Vitali, Marco Ariello ex Presidente di Moleskine, i direttori emeriti di McKinsey Roger Abravanel e Andrea Zocchi. Growth Capital – fra i leader italiani nelle operazioni di finanza straordinaria e di fundraising in ambito startup – garantirà un approccio personalizzato individuando gli investitori e la struttura d’investimento più adeguata e minimizzando le tempistiche per arrivare al round Serie A.

Oltre all’assistenza al fundraising, il programma prevede dei verticali formativi e servizi dedicati da parte di aziende leader nel loro settore come McKinsey, Amazon, Legance e le scaleup si potranno candidare fino al 17 settembre 2021 sul sito www.a-road.com, mentre il programma partirà nel mese di ottobre 2021. All’avvio del programma le scale-up riceveranno un investimento fino a un massimo di 500.000 euro. Le scale-up si possono candidare caricando il Pitch Deck, Business Plan, Cap table e un video di presentazione sul sito di A-Road www.a-road.com. L’avvio del programma è previsto nel corso del mese di ottobre 2021.

Le cinque scale-up selezionate riceveranno il primo giorno del programma un investimento compreso tra 200mila euro e 500mila euro da parte del veicolo di investimento dedicato al programma. Le scale-up riceveranno il supporto di un Ceo che ricoprirà il ruolo di mentor e di un challenger che ricoprirà il ruolo di ‘avvocato del diavolo’. Come occasione di networking, saranno svolti eventi con speaker d’eccezione dell’ecosistema dell’innovazione. Durante il programma sono previsti più di trenta workshop e seminari tecnici che copriranno tutte le tematiche funzionali all’accelerazione grazie ai fornitori partner quali Sisvel, Legance, Carter & Benson, Amazon e un pool di professionisti di settore.